بخمس صور: سميرة سعيدة تحتفل بأجمل 21 سنة فى عمرها مع هذا الوسيم

احتفال خاص جدا قدمته الديفا المغربية سميرة سعيد لابنها الوحيد "شادي" بمناسبة عيد ميلاده الواحد والعشرين، افتتحته بنشر صورة مجمعة لخمس لقطات تجمعهما منذ ولادته وحتى اللحظة، علقت عليها قائلة : شادي عيدك السنة دي غير أي عيد ابتديت السنة ٢١ عدت أيامها وأيامي معاها بسرعة.. مع إنك دلوقت بقيت راجل لكن حتفضل حبيبي الصغير وطفلي المدلل لآخر نفس .. كل سنة وانت الأغلي.

الصورة المجمعة لسميرة سعيد وشادي، حظيت بمئات التعليقات من المعجبين، خاصة وان شادى بات الأكثر ظهورا بجوار والدته فى الحفلات العامة والبروفات، بعد غياب طويل، حيث لم تكن صوره متداولة بين جمهور سميرة الا مع الاحتفالات بيوم الأم.

يذكر أن شادي هو ابن سميرة سعيد الوحيد، من زوجها الثاني رجل الأعمال مصطفى النابلسي، حيث لم ترزق من زوجها الأول الموسيقار هاني مهني بأطفال.

صورة حصرية لسعد المجرد وهو طفل