بالفيديو محمد الريفي: سعد المجرد مبتدىء وأنا أقارن نفسي بالساهر والجسمي

قال الفنان محمد ريفي حامل لقب "اكس فاكتر" في نسخته الأولى في لقائه الأخير في برنامج "ليلة سمر" الذي يعرض على قناة " mbc مصر 2" ، أنه لا يمكن له أن يغني اللون الشبابي المغربي لأنه ليس بالمستوى المطلوب، كما قلل من موهبة الفنان سعد لمجرد والفنانين المغاربة ووصفهم بالمبتدئين. وأضاف انه لا يملك منافسين في المغرب.

وقال"قارنوني بكاظم وشيرين والجسمي، فأنا لدي مقومات المنافسة في الوطن العربي".

يذكر أن موجة غضب عمت مواقع التواصل الاجتماعي وسجلت فيديوهات وصفت الريفي بالمغرور والناكر للجميل في إشارة منهم إلى أن نجاحه في "إكس فاكتر" كان سببه تصويت وتعاطف الجمهور المغربي بالدرجة الأولى.