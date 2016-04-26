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10ملايين درهم لملاك لوحات الأجرة في الشارقة

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10ملايين درهم لملاك لوحات الأجرة في الشارقة 10ملايين درهم لملاك لوحات الأجرة في الشارقة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن بدء صرف المكافأة السنوية لأصحاب أرقام مركبات الأجرة القديمة المشغلة من طرف أجرة الشارقة، وشركات الامتياز التي تقع تحت مظلتها والبالغ عددهم 5027 مواطناً.

وقال المهندس يوسف صالح السويجي رئيس الهيئة: تم البدء بصرف مبلغ 2000 درهم لكل رقم، وبإجمالي 10 ملايين و54 ألف درهم لملاك الأرقام مكافأة سنوية، إلى جانب التزام الهيئة بدفع تعويضات 30 مليوناً درهم سنوياً، بمعدل مليونين ونصف المليون درهم شهرياً، بواقع 500 درهم لكل سيارة كانت تعمل داخل المدينة و1000 درهم لكل مركبة كانت تعمل خارج المدينة، ليبلغ إجمالي التعويضات السنوية للمستفيدين من أصحاب لوحات مركبات الأجرة القديمة من المواطنين 40 مليون درهم.

وذكر عبدالعزيز الجروان مدير الهيئة لشؤون المواصلات: يتم صرف كل الحقوق المترتبة على سحب الأرقام القديمة، بعد استيفاء جميع الشروط الخاصة وتقديم كل المستندات التي تثبت الملكية، كما يرجى التواصل مع الهيئة على الرقم 600525252 للرد على كل الاستفسارات المتعلقة، كما تهيب الهيئة من جميع أصحاب الأرقام غير المستوفين شروط الصرف سرعة إنهاء المتطلبات، لاستلام مستحقاتهم. الشارقة-البيان

 

 

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