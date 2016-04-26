أمير الكويت يدعو المفاوضين اليمنيين الى تحقيق السلام

التقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح المفاوضين اليمنيين الثلاثاء ودعاهم إلى التوصل إلى إتفاق سلام لإنهاء الحرب المستمرة فى البلد الفقير منذ 13 شهرا.

وذكر مصدر مقرب من المحادثات فى مدينة الكويت أن الجانبين اتفقا على الإطار العام للمحادثات ومن المقرر أن يبدآ مناقشة القضايا الأساسية.

وقتل أكثر من 6800 شخص وشرد نحو 2,8 مليون أخرين منذ بدأ التحالف العربى بقيادة السعودية عملياته فى مارس 2015 ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين سيطروا على مناطق واسعة من اليمن بينها العاصمة صنعاء.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن الشيخ الصباح أجرى لقاءات منفصلة مع وفدى المتمردين والحكومة اليمنية كما استقبل المبعوث الأممى الخاص إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلا أنها لم تكشف تفاصيل.

وصرح محمد عبد السلام رئيس وفد الحوثيين "لقد استمعنا من الأمير لتطمينات واضحة تتعلق بدعم العملية السياسية للتوصل إلى تسوية".

وحذر الأمير من أن الحرب لا تقود سوى إلى مزيد من الدمار وسفك الدماء.

وذكر مصدر مقرب من الوفد الحكومى ان الشيخ الصباح "دعا الطرفين الى التوصل الى تسوية سياسية".

وفى أعقاب الاجتماع مع الأمير عقدت جلسة جديدة من المحادثات، بحسب ما صرح المتحدث باسم الامم المتحدة للوكالة الفرنسية.

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