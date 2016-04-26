من هو المصري الذي عُثر على جثته محروقة داخل جراج سيارات فى لندن؟

تقرير – محمد سويلم

أُخطر اليوم راعي الكنيسة المصرية في لندن، بالعثور على جثة المواطن، داخل سيارة محترقة في جراج سيارات بضاحية South Hall.

وعلى الفور قام القنصل العام بالاتصال بوالد المواطن وتوجها سويًا إلى المستشفى التي يتواجد بها، وتبين انه شاب مصري يُدعى “شريف عادل حبيب ميخائيل” وتبين أيضًاأنه توفي فور وصوله المستشفى، كما قدم القنصل العام واجب العزاء لأسرة المواطن القتيل، طالبًا التعرف على المزيد من التفاصيل حول الحادث.

وما هي إلا ساعات حتى دخل هاشتاج “عايزين حق عادل حبيب” قائمة الأكثر تداولا على موقع التدوينات المصغرة “تويتر”، حيث قالت سارة فهمى، أحد النشطاء فى تغريدة لها عبر تويتر: “عايزين حق عادل حبيب.. دى مش اول مرة يقتلوا ويمارسوا ارهابهم ووحشيتهم قتلو سعاد حسنى واشرف مروان والليثى ودلوقتى قتلو عادل حبيب وحرقوا جثته”.، في حين قالت تدوينه أخرى أنه كان يعمل مهندسًا.

وما إن حدث ذلك حتى أصبح حيث الساعه ، وتسائل البعض هل لقتل ” حبيب المصري ” مغزى سياسي على غرار قتل أشرف مروان والفنانة سعاد حسني ، إلا أن حسمت الخارجية الأمر ، حيث قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن حادث قتل الشاب المصري شريف عادل حبيب، بالعاصمة البريطانية «لندن»، جنائي، وليس له أي دوافع سياسية.

وحصلت “ONA” بدورها على أول صور للشاب المصري شريف عادل ، ولكن يبقى السؤال ما السر وراء حرق الجثة قبل إلقائها فى لندن؟، وكيف دخل “حبيب المصرى” إلى بريطانيا فى المقام الأول؟

وحين أعلنت أجهزة الأمن البريطانية (سكوتلاند يارد) فشلها فى العثور على قاتل الشاب المصرى “شريف عادل حبيب ميخائيل” الشهير بـ”حبيب المصرى”، سادت موجة من الغضب بين أوساط الشعب ، الأمر الذي دفع النائب مصطفى بكري إلى أن يُحمل الحكومة البريطانية مسؤولية مقتل المواطن المصري شريف حبيب ميخائيل.

وأضاف “بكرى” عبر حسابه على تويتر: “من وراء مقتل المواطن حبيب المصرى حرقا فى لندن؟، سؤال نطرحه على الحكومة البريطانية وننتظر الإجابة”، مضيفا: “الحكومة البريطانية هى المسئول الأول، لكننا لن نلقى بالاتهامات جزافا ونتهم الحكومة بارتكاب الحادث، كما فعل معنا مسئوليها وإعلامها فى قضية ريجينى والطائرة الروسية”.

وأردف بكرى: “سننتظر لمعرفة القاتل وهو دور ملقى على الحكومة البريطانية وهى مسئولة أمام الرأى العام المصرى لتوضيح الحقيقة، حبيب المصرى عندنا ليس أقل من ريجينى عند الحكومة والشعب الإيطالى”.

من جانبها، تتابع السفارة المصرية فى لندن، قضية المصرى المقتول “شريف عادل حبيب ميخائيل” عن كثب، لتحديد إذا ما كانت الحادثة وقعت لأسباب جنائية أم سياسية، وما السر وراء حرق الجثة قبل إلقائها فى لندن؟، وكيف دخل “حبيب المصرى” إلى بريطانيا فى المقام الأول.

وأوضحت المعلومات الإعلامية الواردة عن “حبيب المصرى”، أن أجهزة الأمن البريطانية بدأت فى البحث عن مزيد من المعلومات حول المتهم، والأشخاص الذين تواجدوا إلى جواره قبل الحادثة مباشرة، كما سيتم استجواب عدد من المقربين له على يد أجهزة الشرطة لتحديد سبب الوفاة. على الجانب الآخر، أثار خبر العثور على الجثة غضب واستنكار عدد كبير من المصريين الموجودين فى لندن، ممن ربطوا بين الحادثة وبين وقوع عدد كبير من الحوادث البشعة لأكثر من شخص مصرى من المشاهير، لأسباب جنائية أحياناً وسياسية أحياناً آخر، وعلى رأسهم الفنانة الكبيرة سعاد حسنى والسياسى المخابراتى “أشرف مروان” والفريق محمد الليثى ناصف الذى قتل فى 24 أغسطس 1973 وهو مؤسس الحرس الجمهورى المصرى، وعثر على جثته فى “ستيوارت تاور” شرق العاصمة البريطانية لندن.

في حين أكد ناصر كامل، سفير مصر في لندن، أن المصري المقتول في لندن كان يتواجد هناك مع أسراته وكان نموذجًا مشرفًا لأبناء مصر في الخارج.

وأضاف «كامل» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يوم بيوم» عبر فضائية «النهار اليوم» مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك اتصالات على أعلى المستويات مع السلطات البريطانية من جانب الدولة المصرية لكشف ملابسات حادث «شريف عادل حبيب ميخائيل» المهندس المصري المقتول في لندن.

وأوضح سفير مصر في لندن، أن «حبيب المصرى» توفي داخل المستشفى بعد وصوله بـ 4 دقائق.

ونحن لا نلمك سوى أن ننتظر الساعات القليلة القادمة، والتي ستكشف الحقائق حول مقتل الشاب المصري في لندن .