والد «شريف حبيب»: ابنى مصرى إنجليزى ووجدنا جثته محروقة

أعرب عادل حبيب ميخائيل، والد الشاب المصرى “شريف” الذى وُجِد مقتولُ، اليوم الثلاثاء، فى بريطانيا، عن حزنه الشديد لمقتل ابنه، وتحفظ على الإدلاء بأى تصريحات صحفية حول ملابسات حادث مقتل نجله “شريف”، مؤكدًا أن السفارة المصرية فى لندن تتابع معه الحادث وأنها تمتلك كافة التفاصيل.

وأكد والد الشاب المصري من لندن أن نجله “مواطن مصرى إنجليزي”.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، إن القنصلية المصرية العامة في لندن تتابع على مدار الساعة حادث مقتل المواطن المصري شريف عادل حبيب.

وأضاف: “راعي الكنيسة المصرية في لندن أخطرنا بالعثور على جثة المواطن داخل سيارة محترقة في مرآب سيارات بضاحية ساوث هال”.

وأوضح السفير المصرى فى لندن، ناصر كامل، إن القنصل العام تواصل مع أسرة “حبيب المصرى” وتواجد معهم طوال اليوم، مشيرًا إلى أن قنصل مصر بلندن يتابع القضية مع الشرطة البريطانية منذ وقوع الحادث.

وأكد كامل، أن القنصل العام متواصل مع أسرة القتيل والسلطات البريطانية بشكل لحظى، موضحًا أن السفارة المصرية تتابع مجريات التحقيقات وتقدم كل وسائل الدعم الممكن لأسرة القتيل فى ظل الظروف العصيبة التى تعيشها.