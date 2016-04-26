إطلاق أسماء شهداء الوطن على مدارس الإسكندرية

وافق المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه بالقيادات التنفيذية بالمحافظة، بمقر المجلس الشعبى المحلى، على إطلاق اسم الشهيد شريف محمد عمر؛ على مدرسة الرمل الإعدادية بنات، ليصبح اسمها " مدرسة الشهيد شريف محمد عمر الإعدادية بنات بالرمل" .

كما تمت الاستجابة لطلب أخت الشهيد محمود رمزى فتح الله، بإطلاق اسمه على إحدى المدارس التى درس بها قبل التحاقه بالكلية الحربية.

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