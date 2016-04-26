جولة على أبرز الإطلالات في أسبوع الموضة في بيروت

ختم أسبوع الموضة في بيروت الذي نظمته شركة L.I.P.S، عروضه التي تميّزت بغناها وبابتكارات لافتة للمصممين. حيث استقبلت صالة فوروم بيروت على مدار 5 أيام عروض أزياء لعدد من المصممين الشباب والمخضرمين أمثال عبد محفوظ، أنطوان قارح، سيغريد فريحة، حسين بزازا، حنا توما وغيرهم. وقد لبت الدعوة الى العروض نخبة من الوجوه الاجتماعية والفنية والاعلامية إضافة الى كل محبي الموضة. وقد كان لافتاً أزياء الحاضرات إلى هذه العروض، حيث بدا التنافس واضحاً على إحراز لقب الأكثر أناقة.

تابعي الصور المرفقة وشاهدي كيف بدت الإطلالات خلال أسبوع بيروت للموضة.