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رئيس البرلمان الليبي يتسلم مشروع الدستور الذي أقرته التأسيسية

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رئيس البرلمان الليبي يتسلم مشروع الدستور الذي أقرته التأسيسية رئيس البرلمان الليبي يتسلم مشروع الدستور الذي أقرته التأسيسية

عقيلة صالح

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي ، فتحي عبد الكريم المريمي ، إن رئيس المجلس عقيلة صالح تسلم، اليوم الثلاثاء، مشروع الدستور الليبي الذي أقرته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بمقرها في مدينة البيضاء.

وأوضح المريمي، في تصريح صحفي اليوم ، أن رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المكلف الجيلاني عبدالسلام أرحومة ، ورئيس ديوان الهيئة عبدالله الصيفاط ، سلما رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مشروع الدستور لمخاطبة الجهات الرسمية ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته لعرضه على الاستفتاء.

وأضاف أن كلا من النواب مفتاح اكويدير وصباح الترهوني وسلطنة المسماري ومدير مكتب شؤون رئاسة مجلس النواب عوض الفيتوري والمستشار القانوني لرئيس مجلس النواب أشرف الدوس، استلموا بمكتب شؤون رئاسة مجلس النواب بمدينة طبرق، مشروع الدستور نيابة عن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح.

أ ش أ

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