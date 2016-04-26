وصول 230 سائح يابانى لأسوان لزيارة معالمها السياحية‎

استقبلت محافظة أسوان ،اليوم الثلاثاء، 230 سائحًا يابانيًا قادمًا من الأقصر، من بينهم مسئولين و أصحاب شركات سياحية عالمية، فى جولة سياحية للمعالم الآثرية بالمحافظة.

وبدأت جولة الوفد السياحى، بزيارة معبد أبو سمبل جنوب مدينة أسوان، بالإضافة إلى السد العالي ومعبد فيلة والمسلة الناقصة، والقيام بجولة سياحية بشارع السوق السياحي بمدينة أسوان.

ومن المقرر أن يغادر مجموعة من الوفد الياباني إلى القاهرة غدًا، لاستكمال جولتهم السياحية، فيما سيغادر مجموعة أخرى إلى بلادهم عبر مطار أسوان الدولي، بعد استكمال رحلتهم السياحية بأسوان.

ورافق الوفد الياباني إجراءات أمنية مشددة برئاسة العقيد خالد العيسوي، مفتش مباحث شرطة السياحة والآثار بأسوان، والعميد عبد الجواد أمين، مدير شرطة العائمات بأسوان.