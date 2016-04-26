أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وصول 230 سائح يابانى لأسوان لزيارة معالمها السياحية‎

Google+ Print
وصول 230 سائح يابانى لأسوان لزيارة معالمها السياحية‎ وصول 230 سائح يابانى لأسوان لزيارة معالمها السياحية‎

مجموعة سياح تزور معبد أبو سمبل

استقبلت محافظة أسوان ،اليوم الثلاثاء، 230 سائحًا يابانيًا قادمًا من الأقصر، من بينهم مسئولين و أصحاب شركات سياحية عالمية، فى جولة سياحية للمعالم الآثرية بالمحافظة.

 وبدأت جولة الوفد السياحى، بزيارة معبد أبو سمبل جنوب مدينة أسوان، بالإضافة إلى السد العالي ومعبد فيلة والمسلة الناقصة، والقيام بجولة سياحية بشارع السوق السياحي بمدينة أسوان.

 ومن المقرر أن يغادر مجموعة من الوفد الياباني إلى القاهرة غدًا، لاستكمال جولتهم السياحية، فيما سيغادر مجموعة أخرى إلى بلادهم عبر مطار أسوان الدولي، بعد استكمال رحلتهم السياحية بأسوان.

ورافق الوفد الياباني إجراءات أمنية مشددة برئاسة العقيد خالد العيسوي، مفتش مباحث شرطة السياحة والآثار بأسوان، والعميد عبد الجواد أمين، مدير شرطة العائمات بأسوان.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا