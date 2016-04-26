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بالصور.. السيسى: تطوير العلاقات المصرية البحرينية أحد ركائز العمل العربى المشترك

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بالصور.. السيسى: تطوير العلاقات المصرية البحرينية أحد ركائز العمل العربى المشترك بالصور.. السيسى: تطوير العلاقات المصرية البحرينية أحد ركائز العمل العربى المشترك
ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسى، المسئولية الجسيمة التى يطلع بها أبنائنا من جنودنا البواسل والتضحيات التى يقدمها شهداء الواجب فى دولنا العربية للحفاظ على وحدة وكرامة هذه الأمة وسلامة مواطنيها والتصدى لخطر الفكر المتطرف الذى يحول دون تنمية وازدهار واستمرار مجتمعاتنا ووضعها فى مسار الدول المتقدمة.

وقال رئيس الجمهورية، فى مؤتمر صحفى مع العاهل البحرينى، إن الإرادة المتبادلة لبلدينا وحرصهما على تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائى والإقليمى تعد ركيزة أساسية من ركائز العمل العربى المشترك من أجل خدمة الأمة العربية فى مواجهة مرحلة بالغة الدقة والحساسية لم تشهدها منطقة الشرق الأوسط من قبل، فالأزمات التى تشهدها بعض الدول العربية تحملنا مسئولية مضاعفة لدفع الجهود الإقليمية والدولية الرامية للتوصل لحلول سياسية لهذه الأزمات وتهيئة مناخ آمن ومستقر يلبى طموحات الشعوب العربية والأجيال القادمة فى مستقبل أفضل يسوده السلام، والتنمية والرخاء.

واختتم الرئيس كلمته بتجديد الترحيب بالعاهل البحرينى، قائلاً:"صاحب الجلالة أود أن أعبر عن مدى سعادتنا بزيارتكم الغالية وترحيب شعب بكم وتقديره لكم وشعبكم الكريم على كل ما قدمتموه لبلدكم مصر من دعم ومساندة وهو أمر معهود عنكم وعلى ثقة أنكم تشعرون بالمودة التى نكنها لكم، والتى ستظل رمز علاقة مصر والبحرين الممتدة لسنوات وعقود قادمة".

زيارة ملك البحرين لمصر - (1)

زيارة ملك البحرين لمصر - (2)

زيارة ملك البحرين لمصر - (3)

زيارة ملك البحرين لمصر - (4)

زيارة ملك البحرين لمصر - (5)

زيارة ملك البحرين لمصر - (6)

زيارة ملك البحرين لمصر - (7)

زيارة ملك البحرين لمصر - (8)

زيارة ملك البحرين لمصر - (9)

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زيارة ملك البحرين لمصر - (13)

زيارة ملك البحرين لمصر - (14)


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مصر 365

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