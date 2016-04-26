مصطفى بكرى: حكومة بريطانيا المسئول الأول عن توضيح أسباب مقتل "حبيب المصرى"

وكتب "بكرى" عبر حسابه على تويتر: "من وراء مقتل المواطن حبيب المصرى حرقا فى لندن؟، سؤال نطرحه على الحكومة البريطانية وننتظر الإجابة"، مضيفا: "الحكومة البريطانية هى المسئول الأول، لكننا لن نلقى بالاتهامات جزافا ونتهم الحكومة بارتكاب الحادث، كما فعل معنا مسئوليها وإعلامها فى قضية ريجينى والطائرة الروسية".
وتابع بكرى: "سننتظر لمعرفة القاتل وهو دور ملقى على الحكومة البريطانية وهى مسئولة أمام الرأى العام المصرى لتوضيح الحقيقة، حبيب المصرى عندنا ليس أقل من ريجينى عند الحكومة والشعب الإيطالى".
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