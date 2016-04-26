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مصطفى بكرى: حكومة بريطانيا المسئول الأول عن توضيح أسباب مقتل "حبيب المصرى"

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مصطفى بكرى: حكومة بريطانيا المسئول الأول عن توضيح أسباب مقتل "حبيب المصرى" مصطفى بكرى: حكومة بريطانيا المسئول الأول عن توضيح أسباب مقتل "حبيب المصرى"
قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن البريطانية هى المسئول الأول عن قتل المواطن المصرى شريف عادل حبيب ميخائيل، وهى المسئولة أمام الرأى العام المصرى لتوضيح حقيقة مقتله.

وكتب "بكرى" عبر حسابه على تويتر: "من وراء مقتل المواطن حبيب المصرى حرقا فى لندن؟، سؤال نطرحه على الحكومة البريطانية وننتظر الإجابة"، مضيفا: "الحكومة البريطانية هى المسئول الأول، لكننا لن نلقى بالاتهامات جزافا ونتهم الحكومة بارتكاب الحادث، كما فعل معنا مسئوليها وإعلامها فى قضية ريجينى والطائرة الروسية".

وتابع بكرى: "سننتظر لمعرفة القاتل وهو دور ملقى على الحكومة البريطانية وهى مسئولة أمام الرأى العام المصرى لتوضيح الحقيقة، حبيب المصرى عندنا ليس أقل من ريجينى عند الحكومة والشعب الإيطالى".

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