مصطفى بكرى: حكومة بريطانيا المسئول الأول عن توضيح أسباب مقتل "حبيب المصرى"

قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن الحكومة البريطانية هى المسئول الأول عن قتل المواطن المصرى شريف عادل حبيب ميخائيل، وهى المسئولة أمام الرأى العام المصرى لتوضيح حقيقة مقتله.

وكتب "بكرى" عبر حسابه على تويتر: "من وراء مقتل المواطن حبيب المصرى حرقا فى لندن؟، سؤال نطرحه على الحكومة البريطانية وننتظر الإجابة"، مضيفا: "الحكومة البريطانية هى المسئول الأول، لكننا لن نلقى بالاتهامات جزافا ونتهم الحكومة بارتكاب الحادث، كما فعل معنا مسئوليها وإعلامها فى قضية ريجينى والطائرة الروسية".

وتابع بكرى: "سننتظر لمعرفة القاتل وهو دور ملقى على الحكومة البريطانية وهى مسئولة أمام الرأى العام المصرى لتوضيح الحقيقة، حبيب المصرى عندنا ليس أقل من ريجينى عند الحكومة والشعب الإيطالى".

- الخارجية: القنصلية المصرية فى لندن تتابع حادث مقتل المواطن حبيب المصري

- مقتل مصرى فى لندن حرقًا.. والأمن البريطانى يفشل فى العثور على الجناة حتى الآن.. ورواد مواقع التواصل: هل تهتم لندن بقضية حبيب المصري مثل اهتمام القاهرة بـ"ريجيني".. ونطالب بسرعة كشف غموض الجريمة

>

>- هانى الناظر يطالب بريطانيا بكشف غموض مقتل المصرى عادل حبيب ميخائيل بلندن

>

- العثور على جثة المصرى عادل حبيب ميخائيل محروقة داخل جراج سيارات فى لندن

>

-سكوتلاند يارد تفشل فى العثور على قاتل "حبيب المصرى" بلندن

>

- لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان: نتواصل مع بريطانيا حول مقتل حبيب المصرى

>

- قيادى بدعم مصر: سنخاطب "الهجرة والخارجية" لمعرفة أبعاد مقتل "حبيب المصري"

>

- رئيس لجنة العلاقات الخارجية: نخاطب قنصلية مصر بلندن لمتابعة قضية حبيب المصرى

>