تسليم رجل يعتقد أنه سلح منفذ هجوم في باريس لفرنسا

قالت الشرطة الاسبانية يوم الثلاثاء إن فرنسيا اعتقل في اسبانيا للاشتباه في أنه أمد الإسلامي المتشدد أميدي كوليبالي بالأسلحة التي استخدمها في قتل أربعة أشخاص في متجر للسلع اليهودية بباريس في يناير 2015 سلم إلى فرنسا.

واعتقل أنطوان دنفي (27 عاما) وهو من سانت كاترين في فرنسا يوم 12 ابريل نيسان بناء على مذكرة اعتقال أوروبية في رينكون دي لا فيكتوريا على الساحل الجنوبي لاسبانيا حيث فر إلى هناك بعد الهجوم.

وبحسب رويترز قالت الشرطة في بيان إنها سلمت دنفي للسلطات الفرنسية -التي نسقت عملية اعتقاله- في مطار باراخاس بمدريد يوم الثلاثاء وإنه نقل جوا إلى فرنسا من هناك.

وعندما اعتقل دنفي قال متحدث باسم المحكمة العليا الاسبانية إنه نفى بيع أسلحة لكوليبالي لكنه قبل ترحيله إلى فرنسا.

وأطلقت الشرطة النار على كوليبالي فقتلته بعد أن هاجم المتجر في التاسع من يناير كانون الثاني وكان يتسلح ببنادق هجومية ومسدسات نصف آلية وأصابع ديناميت. وقتل أيضا شرطية في باريس قبل يوم من ذلك الهجوم.