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بالصور: تامر حسني لأطفال "ذا فويس كيدز": لسه عند وعدي

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الثلاثاء 26-04-2016 15:57

بدأ الفنان تامر حسني تصوير أولى أغنياته مع أطفال the voice kids تحت عنوان "لسه عند وعدي" مع المخرج ياسر سامي..
" كتب كلمات الأغنية أحمد المالكي ولحنها محمد الوزيري فيما قام بتوزيعها توما.
الكليب سيتم تصويره في أكثر من بلد مثل ولبنان و أبو ظبي، ويأتي هذا الكليب كخطوة تنفيذية لوعد تامر للأطفال الذين شاركوا في البرنامج بتبنيهم فنياً، وقد أرتدى كل الأطفال تيشرت مطبوع عليه صورة تامر حسني.
جدير بالذكر أن تامر حسني سيقيم حفلاً ضمن مهرجان أعياد بيروت يوم الثامن من شهر يوليو القادم.

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سيدتي

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