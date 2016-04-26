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الصورة الأولى لابن كيلي كلاركسون

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الثلاثاء 26-04-2016 16:35

بعد مرور أسبوعين على إنجابها لطفلها الثاني من زوجها براندر بلاكستوك Brandon Blackstock، نشرت النجمة العالمية كيلي كلاركسون Kelly Clarkson الصورة الأولى لابنها.

كما نشرت كيلي البالغة من العمر 33 عاماً صورة لها بالأبيض والأسود وهي تحمل مولودها الرضيع على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

الطفل الذي يدعى ريمينغتون أليكساندر بلاكستوك Remington Alexander Blackstock بلاكستوك أنجبته كيلي في 12/4/2016.

يذكر أن كلاركسون وبلاكستوك استقبلا مولودتهما الأولى ريفير روز River Rose، في 12 يونيو 2014.

 

 

 

 

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