ألين خلف لـ"سيدتي نت": لهذه الأسباب أنا اليوم شبه معتزلة

هي نجمة غابت دون أن تقصد عن الساحة الفنية، رغم الشهرة الواسعة التي كانت تتمتع بها. "سيدتي نت" التقتها على هامش حفل "الزمن الجميل" وكان معها هذه الدردشة السريعة:

هل تصنفين نفسك من الزمن الجميل أم الجديد؟

اشتقنا للزمن الجميل ويا ريت تبقى ذكرياته معنا كي يبقى زماننا جميل أيضا. وأنا جمعت بين الزمن الجميل والجيل الجديد.

لماذا ألين كل هذا الغياب؟

معك حق فلقد تزوجت وخصصت وقتاً للعائلة ومثل الفن فالحياة الزوجية تحتاج إلى تفرغ تام وخصوصاً في هذه الأيام الصعبة التي نعيشها.

ولكن ألين هناك فنانات استطعن أن يوفقن بين الفن والعائلة؟

(تبتسم) أظن لأنهن لم يقفن عن تقديم الأعمال. كما أريد أن أسألهن ما الذي فعلتوه كي اتعلم منكن.

هل اعتزلت الفن؟

لا لم أعتزل. ولن أعتزل بهذه الطريقة بل يمكن أن تقول أنني شبه معتزلة. وأنا بالفن من أول ما بدأت كان الفن بالنسبة لي هواية، ويحاتج الى مجهود وربما لم أجد متسع من الوقت لأكون أم صالحة وفنانة بالصدار. فالفن يريد وقتاً ومجهوداً ولا انكر ان العصر الذي وصلنا له أصبح الإنتاج فيه ضئيل جدا.

ولكن ألين أنت لازلت تتركين بصمة عند تقديم أي عمل جديد؟

بعفوية تجيب ولماذا لا أترك بصمة عند الناس مادام هناك صدق بموهبتي وبأحاسيسي التي تصل بسرعة إليهم.

تذكرين كم تعرضت للنقد عندما رقصت في كليباتك؟

بالطبع، "قامت القيامة وما قعدت" ولكني لم أكت أظهر لأرقص فقط بل كنت أغني أيضا.

بعد رؤيتك لطروب، ماذا قالت لك؟

كان لديها عتب عليّ لأنني محتجبة عن الأنظار، ولا أطل عليها وقالت لي :"ممنوع تكوني غائبة أو خارج الساحة". ولكني فسرت لها سبب غيابي.

كم عمرها ابنتك؟

"ليفي" عمرها سنتان.

كيف تجدينها؟ هل تملك حسا فنيا كوالدتها؟

للحقيقة لديها حس فني كبير وتحب أن ترقص وعندما تسمع موسيقى تبدأ بتحريك يديها لوحدها.

هل تعدين الناس بالعودة قريبا؟

أتمنى ذلك، ولا أحد يعلم ما هو المخبأ ننام ونستيقظ على شيء آخر والله كريم.