الأهلي يثأر من سموحة بالثلاثة ويواصل الابتعاد بصدارة الدوري

حقق الأهلي انتصارا كبيرا على مضيفه سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية في الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز.

وثأر الأهلي من خسارته أمام سموحة في الدور الأول بثلاثية نظيفة ليرد الهزيمة للفريق السكندري.

وواصل الأهلي ابتعاده صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة إذ رفع الفارق إلى 14 نقطة بينه وبين الزمالك الثاني والذي سيواجه حرس الحدود.

ونجح الأهلي في تحويل تأخره لفوز للمرة الأولى هذا الموسم إذ فشل في الفوز خلال المباريات الخمس التي تأخر فيها هذا الموسم.

مباراة لم تشهد خطورة في البداية حتى باغت إسلام محارب الجميع بهدف رائع في شباك إكرامي بالدقيقة 24 بهدف أكروباتي رائع بعد أن حول كرة مهدها له باولو من الوضع طائرا في شباك الأهلي.

وكاد باولو بعدها أن يضاعف النتيجة لكن النحس الملازم له أمام الأهلي وقف حائلا مع عارضة شريف إكرامي التي تصدت لرأسيته.

وفي الدقيقة 35 عدل عبد الله السعيد النتيجة بعد مجهود رائع من إيفونا الذي تخلص من مدافعين لسموحة وانفرد قبل أن يمرر للسعيد الذي حولها للشباك بسهولة.

في الشوط الثاني تراجع سموحة قليلا بعد المجهود البدني الرائع الذي بذله لاعبو الفريق السكندري بالشوط الأول قبل أن يجري طولان تغييرا هجوميا بنزول محمد حمدي زكي بدلا من أحمد حمص لاعب الوسط.

تغيير قلب المباراة إذ سيطر الأهلي على الوسط كما وجد مساحات للاعبيه وكاد إيفونا أن يسجل للأهلي من انفراد تام لكنه أهدره كالعادة بعد أن سدد في يد المهدي سليمان حارس سموحة.

وانقلبت الأمور رسميا على سموحة بعد أن حصل الأهلي على ضربة جزاء في الدقيقة 68 لإيفونا الذي أعاقه أيمن أشرف ليحولها السعيد بنجاح داخل شباك المهدي سليمان.

وفي الدقيقة 78 أضاف مؤمن زكريا الهدف الثالث بعد تسديدة من وليد سليمان اصطدمت بدفاع سموحة لينفرد مؤمن ويسدد من مرة واحدة في شباك سموحة.

الهدف الثالث قتل طموح سموحة في العودة للمباراة ليسيطر الأهلي على مجريات المباراة ولم يهدد الفريق السكندري مرمى شريف إكرامي إلا على استحياء لتنتهي المباراة بفوز الضيوف بالنقاط الثلاث.