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مارتن يول يحقق رقما رائعا لأول مرة في مسيرته التدريبية

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مارتن يول يحقق رقما رائعا لأول مرة في مسيرته التدريبية مارتن يول يحقق رقما رائعا لأول مرة في مسيرته التدريبية

حقق مارتن يول المدير الفني للأهلي رقما رائعا لأول مرة في مسيرته التدريبية الطويلة التي بدأت في عام 1991 مع فرق الهواة في هولندا.

وكان الأهلي قد انتصر على مضيفه سموحة بثلاثة أهداف لهدف في ملعب الإسكندرية يوم الثلاثاء ضمن الجولة 25 من الدوري المصري.

المباراة كانت التاسعة للمدرب الهولندي التي يقود فيها الأهلي منذ تولي مسؤولية الفريق، بواقع أربع مواجهات في الدوري ومثلهم في دوري أبطال إفريقيا وواحدة في كأس .

ونجح مارتن يول في أن يتجنب الهزيمة مع الأهلي في المباراة التاسعة له، وفاز المدرب الهولندي مع الفريق الأحمر في سبع مواجهات وتعادل مرتين وهو ما تحقق لأول مرة في مسيرته التدريبية.

وكان يول قد بدأ مسيرته مع فرق الهواة قبل أن يتولي مسؤولية تدريب رودا كيركراده الهولندي حيث فاز في ست مرات، وهُزم مرتين، وتعادل في مباراة واحدة.

ومع فريق آر كي سي فالفيك الهولندي هُزم سبع مرات، وفاز مرة واحدة وتعادل في مثلها.

أما مع توتنام الإنجليزي فاز يول مع السبيرز في ست مباريات، وخسر مرتين، وتعادل في لقاء واحد فقط.

وانتقل بعد ذلك المدرب الهولندي إلى ألمانيا حيث تولى تدريب هامبورج حيث فاز ست مرات، وتعادل في مباراتين، وهُزم مرة واحدة فقط.

وعاد مارتن يول بعد ذلك إلى هولندا من بوابة أياكس أمستردام وفي أول تسع مباريات وحقق نفس أرقامه مع هامبورج فانتصر في ست مواجهات، وتعادل مرتين، وخسر في لقاء وحيد.

ومرة أخرى عاد يول للدوري الإنجليزي من بوابة فولام حيث فاز خمس مرات، وتعادل في ثلاث مواجهات، وخسر في لقاء وحيد.

ذلك قبل أن يأتي يول إلى مصر لتدريب الأهلي وينجح في تجنب الهزيمة في أول تسع مباريات له ليحقق رقما رائعا في مسيرته.

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