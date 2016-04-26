أسامة عرابي: اقتربنا أكثر من اللقب

أثنى مارتن يول المدير الفني للأهلي على "روح الفانلة الحمراء" التي جعلت الفريق يحول تأخره بهدف أمام سموحة إلى فوز بثلاثية.

وقال يول في المؤتمر الصحفي: "الأهلي واجه خصما قويا لم يخسر مباراة علي مدار ثماني مواجهات.. لذلك كان علينا التركيز في اختراق نقاط الضعف الممكنة".

تقدم سموحة على الأهلي بهدف بدأ من رمية تماس وانتهى بتصويبة من إسلام محارب سكنت مرمى شريف إكرامي حارس الشياطين.

وعقب يول عن بداية الأهلي في المباراة "كنت أعلم كيف سيلعب سموحة. لكن منافسنا أحرز هدفا عالميا بالنظر إلى أنه بدأ من رمية تماس".

ودافع يول عن صبري رحيل الظهير الأيسر للأهلي، والذي كان عنصرا في الهدف الأول لسموحة.

وأفصح "صبري رحيل من أفضل لاعبي مركزه في مصر. هو لاعب ذكي ولم يخطئ سوى في لقطة واحدة على مدار المباراة".

وعاد الأهلي للمباراة بهدفين من عبد الله السعيد وثالث لمؤمن زكريا.

روح الفانلة الحمراء

وأضاف "روح القميص الأحمر مع التركيز الكبير من اللاعبين في الشوط الثاني أعاد الأهلي للقاء. سعيد بمستوى الفريق".

وارتفع الفارق بين الأهلي متصدر الترتيب والزمالك صاحب المركز الثاني إلى 14 نقطة.

وأجاب يول عن استفسارات الصحفيين حول غياب أحمد الشيخ وعمرو جمال عن التشكيل الأساسي للأهلي.

إيفونا

وعقب يول "ظللت أفكر طويلا هل أبدأ بعمرو جمال أم إيفونا. في النهاية جاء القرار باختيار ماليك".

وأردف "أما الشيخ فلم يلعب لأن الأهلي يمتلك قائمة كبيرة من المميزين. أختار الأنسبة لكل مباراة".

واستدرك "لكن فرصة الشيخ ستأتي في الوقت المناسب".