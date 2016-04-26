مجلس الشيوخ الإيطالى: التدخل العسكرى فى ليبيا غير مطروح

>قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالى إن التدخل العسكرى فى ليبيا غير مطروح على الأجندة، وقال لاتورى، بحسب ما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية إن استقرار ليبيا بالغ الأهمية على صعيد الأمن وإدارة تدفق المهاجرين.

وحث لاتورى أيضا على مساندة الحكومة الجديدة فى الدولة الغنية بالنفط، حيث يكتسب تنظيم داعش أرضية، وجاءت تصريحات نيكولا لاتورى اليوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من تصريحات للمستشارة أنجيلا ميركل قالت فيها إنها هى وزعماء الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا ناقشوا إمكانية توسيع الجهود العسكرية لوقف تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط. وأكدت ميركل أن الزعماء لم يناقشوا مقترحات محددة بشأن مهمة الناتو فى ليبيا.

وتنطلق قوارب المهربين من السواحل الليبية باتجاه إيطاليا، حيث أرسلت مئات الآلاف من المهاجرين خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

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