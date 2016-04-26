مصرع 3 من قادة "القاعدة" فى هجوم لطائرة أمريكية بدون طيار جنوب اليمن

> أكد مسئولون أمنيون باليمن اليوم مصرع 3 أشخاص من ابرز قيادات تنظيم القاعدة الإرهابى، وذلك فى غارة لطائرة أمريكية بدون طيار جنوب البلاد .

ونقلت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية عن هؤلاء المسئولين - الذين رفضوا الكشف عن هويتهم - قولهم " إن الغارة وقعت فى بلدة زنزبار الساحلية، وان أحد القتلى هو المسئول عن المسائل المالية لتنظيم القاعدة فى اليمن بأسرها ".

وتابع المسئولون " إن عناصر القاعدة قامت بتطويق موقع القصف " دون التطرق إلى أية تفاصيل أخرى ، يشار إلى أن تنظيم القاعدة الإرهابى يحاول استغلال القتال الدائر بين القوات الحكومية والحوثيين فى توسيع نطاق الأراضى الخاضعة لسيطرته داخل اليمن .

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