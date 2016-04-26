اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس زيكا عن طريق الاتصال الجنسى فى كندا

أعلنت السلطات الصحية الكندية اليوم الثلاثاء اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "زيكا" عن طريق الاتصال الجنسى.

وذكرت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية أن البيان الصادر عن وكالة الصحة العامة الكندية، أوضح أن الحالة لشخص يقيم فى مقاطعة أونتاريو وأنه تعرض للإصابة نتيجة لعلاقة جنسية مع شخص آخر كان مسافرًا لإحدى الدول التى ينتشر بها هذا المرض.

تجدر الإشارة إلى وجود 55 حالة إصابة أخرى بفيروس زيكا فى كندا مصدرها أشخاص قاموا بزيارات للخارج، غير أن الناموس الناقل لهذا الفيروس غير موجود بالفعل داخل الأراضى الكندية.

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