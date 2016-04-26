أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس زيكا عن طريق الاتصال الجنسى فى كندا

Google+ Print
اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس زيكا عن طريق الاتصال الجنسى فى كندا اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس زيكا عن طريق الاتصال الجنسى فى كندا
أعلنت السلطات الصحية الكندية اليوم الثلاثاء اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "زيكا" عن طريق الاتصال الجنسى.

وذكرت فوكس نيوز الأمريكية أن البيان الصادر عن وكالة الصحة العامة الكندية، أوضح أن الحالة لشخص يقيم فى مقاطعة أونتاريو وأنه تعرض للإصابة نتيجة لعلاقة جنسية مع شخص آخر كان مسافرًا لإحدى الدول التى ينتشر بها هذا المرض.

تجدر الإشارة إلى وجود 55 حالة إصابة أخرى بفيروس زيكا فى كندا مصدرها أشخاص قاموا بزيارات للخارج، غير أن الناموس الناقل لهذا الفيروس غير موجود بالفعل داخل الأراضى الكندية.


>- الصحة العالمية تحذر أوروبا من تسلل فيروس زيكا إلى أراضيها فى الصيف المقبل
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل