أستاذ ميكروبيولوجى: الفسيخ قليل الملح يسبب شلل عضلات الوجه والذراعين

أكد الدكتور وليد صلاح الدين الشامى، أستاذ ميكروبيولوجى الأسماك بالمركز القومى للبحوث خلال بحث أعده عن شم النسيم ومخاطر تناول سمك الفسيخ، خطورة تناول الأسماك غير المملحة بطريقة جيدة والتى نطلق عليها اسم "الفسيخ الحلو أو قليل الملح".

وقال الشامى: "يفضل بعض المصريين تناول الفسيخ قليل الملح لأن طعمه جيد، ولكن هذا النوع من السمك يسبب مرضا يسمى "بتيوليزم" وهو عبارة عن مرض بكتيرى نتيجة تراكم البكتيريا فى عضلات الأسماك ما يسبب تراكم السموم".

وأضاف عندما تدخل هذه السموم إلى داخل أمعاء الإنسان فإنها تمتص وتصل عن طريق الدم إلى العصب الوجهى ما يؤدى إلى شلل فى عضلات الوجه والرقبة والذراعين وتنتهى بتوقف التنفس نتيجة شلل فى عضلات الرئة.

ويضيف وفقًا لمنظمة الصحة العالمية فنسبة الوفيات وصلت إلى 91 حالة نتيجة الإصابة بهذا المرض عام 1991، والفسيخ هو المتهم الأول والمسبب لمرض "بتيوليزم"، ولكن يمكن تناول السردين، الرنجة، والملوحة نظرًا لدرجة التمليح العالية بهم".

وأوضح أنه مع تقدم الأجهزة الطبية يمكن تشخيص المرض ولكن يحتاج إلى وعى من المواطنين بحيث يتم ملاحظة الأعراض سريعًا وهى شلل وثقل فى عضلات الوجه والرقبة أو عدم القدرة على التنفس الجيد، وهنا لابد من التدخل الطبى السريع حتى لا تؤدى بالمريض إلى الوفاة، ويتم العلاج عن طريق اخذ المصل المضاد للسموم، وتظهر نتائج العلاج خلال أشهر قليلة.

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