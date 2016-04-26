حبس 6 أشخاص متهمين بممارسة الأعمال المنافية للآداب برأس البر

باشرت نيابة مركز دمياط ورأس البر التحقيقات فى واقعة ضبط شقة تدار للأعمال المنافية للآداب العامة برأس البر، وذلك بإشراف المستشار الدكتور محمد الشربينى رئيس نيابات مركز دمياط ورأس البر.

وكانت قوة من رجال الشرطة وقسم مباحث الآداب داهمت عددا من الشقق فى شارع برأس البر بناء على بلاغ من الأهالى حيث تبين وجود عشة تدار وكرا للدعارة والأعمال المنافية للآداب العامة، وتم ضبط عدد من السيدات والرجال فى أوضاع مخلة بالآداب العامة.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن الشقة المشتبه فيها تدار للأعمال المنافية للآداب العامة بمعرفة سيدة تدعى من عزبة الجزار شربين المنصورة، واعترفت أنها حضرت إلى رأس البر بصحبة فتاة لتقديمها إلى الزبائن، كما استقطبت فتاتين من عزبة البرج ومن رأس البر وتم ضبطهم جميعا .

وتبين ان الفتيات هن تدعى عبير 30 سنة، وفاطمة 29 سنة، كما تم ضبط عدد من الرجال بصحبتهم و هم "إكرام وصابر ومحمد"، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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