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بالصور.. إصابة 6 أشخاص فى اندلاع حريق بوحدة خشبية أعلى عقار فى بورسعيد

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بالصور.. إصابة 6 أشخاص فى اندلاع حريق بوحدة خشبية أعلى عقار فى بورسعيد بالصور.. إصابة 6 أشخاص فى اندلاع حريق بوحدة خشبية أعلى عقار فى بورسعيد
اندلع حريق فى وحدة خشبية أعلى أحد العقارات بتقاطع شارع "الشهيد عطوط" وشارع أحمد ماهر، مساء اليوم الثلاثاء، التابع لحى شرق فى محافظة بورسعيد.

ونشرت صفحة "الداخلية فى بورسعيد" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صور للحريق ومحاولات السيطرة عليها من قبل قوات الحماية المدنية.

وبحسب الصفحة، أكد مصدر طبى بإسعاف بورسعيد، أن الحريق أسفر عن إصابة 6 مواطنين بالاختناق بينهم فرد من قوات الحماية المدنية.

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