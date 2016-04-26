اليمن ترحب ببيان مجلس الأمن بشأن الوضع فى البلاد

>رحبت الجمهورية اليمنية ببيان مجلس الأمن بشأن الوضع فى اليمن الذى صدر أمس، ووذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن الرئيس عبد ربه منصور هادى عقد اجتماعا مع أعضاء الهيئة الاستشارية، أشادوا خلاله بما حمله البيان من مضامين هادفة والتذكير بكل قرارات مجلس الأمن المتصلة باليمن، وتأكيده على الانسحاب وتسليم الأسلحة الثقيلة واستعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسى تماشيا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة مجلس التعاون الخليجى وآليتها التنفيذية ونتائج مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وأشاد الاجتماع بالموقف الدولى لدعم اليمن وشرعيتها الدستورية لاستعادة الدولة ودعم الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الانتصارات فى هذا السياق، وحيا الاجتماع الدور والأداء الذى يقوم به فريق التشاور الحكومى للسلام فى الكويت، والذى ينطلق من أسس ومبادىء ثابتة ويحمل قضية وطن وشعب تواق للسلام والأمن والاستقرار.

كما ذكرت الوكالة اليمنية أن الاجتماع - الذى حضره الفريق على محسن الأحمر نائب الرئيس، والدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء- تم فيه استعراض الموقف العام على الصعيدين الميدانى والسياسى ومناقشة التطورات والمستجدات على مختلف الجبهات.

وأطلع الرئيس المجتمعين على الأوضاع الراهنة، ومنها ما يتصل بمشاورات السلام فى الكويت والاتصالات التى أجراها مع القيادات التنفيذية والعسكرية فى محافظة حضرموت للوقوف على تطبيع الحياة فى المحافظة وعودة الأمن والطمأنينة للمواطنين بعد تحرير المحافظة من براثن الإرهاب وحلفائهم الانقلابيين.. مشيرا إلى أهمية قيام رجال الأمن بواجباتهم فى استتباب الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها وكذلك رجال الأعمال لدعم جهود المحافظ على المستوى الخدمى والإنمائي.

وعلى صعيد آخر، أصدر الرئيس هادى اليوم قرارا بتعيين العميد فرج سالمين البحسنى -الذى قاد قوات الجيش لطرد القاعدة من المكلا عاصمة حضرموت أمس الأول - قائدا للمنطقة العسكرية الثانية وترقيته إلى رتبة لواء.. كما عين الرئيس عمرو بن على بن حبريش العليى - الذى رأس حلف قبائل حضرموت - وكيلا أول لمحافظة حضرموت.

وتنتشر المنطقة العسكرية الثانية فى جنوب محافظة حضرموت ومحافظتى المهرة المجاورة لسلطنة عمان ومحافظة سقطري، وهى جزيرة تقع فى المحيط الهندى وتتكون المنطقة من 9 قوات قتالية .

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