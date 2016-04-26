الأمم المتحدة: الوضع الإنسانى فى بلدة داريا السورية "وخيم للغاية"

قال منسق شؤون الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة ستيفن أوبراين اليوم الثلاثاء إن الوضع الإنسانى "وخيم للغاية" فى بلدة دريا السورية التى تحاصرها الحكومة فى ظل نقص حاد فى الأغذية والأدوية.

وجاءت تصريحاته بعد أسبوع من مهمة تقييم قامت بها الأمم المتحدة.

وقال أوبراين خلال مؤتمر صحفى فى جنيف إن السلطات السورية لم ترد على "طلبات لا تحصى" للحصول على إذن لتسليم إمدادات الإغاثة إلى البلدة التى يسكنها أربعة آلاف نسمة وتقع جنوب غربى دمشق.

وقال "سنواصل الضغط على السلطات السورية بلا كلل حتى نستطيع الوصول إلى دريا بشكل آمن وبدون عقبات."

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