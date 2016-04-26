تشكيل #ليلة_الابطال - رونالدو يغيب عن ريال مدريد في مباراة سيتي

أبعدت الإصابة كريستيانو رونالدو عن مباراة فريقه ريال مدريد ضد مضيفه مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

رونالدو عانى من متاعب عضلية جعلت زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لا يجازف بوضعه في التشكيل الأساسي للميرنجي أمام سيتي في ملعب الاتحاد.

وجاء قرار استبعاد رونالدو رغم إتمام البرتغالي لتدريب ريال مدريد الأخير استعدادا لسيتي.

ويجلس إسكو وجيمس رودريجز على مقاعد البدلاء رغم غياب رونالدو عن التشكيل الأساسي.

ويلعب لوكاس فاسكيز في مكان رونالدو بجوار كريم بنزيمة وجاريث بيل في هجوم ريال مدريد.

ويحافظ زيدان على توليفة المباريات الأخيرة للميرنجي بالدفع بثلاثي ارتكاز في وسط الملعب يقوده كاسيميرو مع لوكا مودريتش وتوني كروس.

ويدافع دانيل كارباخال وبيبي وسيرخيو راموس ومارسيلو عن مرمى كيلور نافاس حارس الميرنجي.

وفيما يلي التشكيل كاملا:

المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: كارباخال - بيبي - راموس - مارسيلو

الوسط: كاسيميرو - كروس - مودريتش

الهجوم: فاسكيز - بنزيمة - بيل