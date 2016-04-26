فيلايني يرحب باهتمام روما

لم يطلب روما رسميا التعاقد مع مروان فيلايني لاعب وسط مانشستر يونايتد، لكن النجم البلجيكي لا يمانع أبدا التفكير في الانتقال للنادي الإيطالي.

مروان فيلايني صاحب الـ28 عاما حضر مباراة روما ونابولي من المدرجات، ما أثار التقارير حول إمكانية انتقاله للكالتشيو.

وقال لوتشيانو دي أونوفريو وكيل أعمال فيلايني: "غالبا كان مروان في إيطاليا للراحة. إجازة لا أكثر".

وأضاف "لم تسألني إدارة روما عن إمكانية انتقال اللاعب من مانشستر يونايتد".

ثم استدرك "لكن بالطبع لو جاء عرض سندرسه. روما فريق يستحق الاهتمام والتفكير في إمكانية الانضمام إليه".