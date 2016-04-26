أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ريال مدريد يسعى لاستعادة موراتا.. وربما يبيعه مجددا

Google+ Print
ريال مدريد يسعى لاستعادة موراتا.. وربما يبيعه مجددا ريال مدريد يسعى لاستعادة موراتا.. وربما يبيعه مجددا

أقر جيوسيبي ماروتا المدير العام ليوفنتوس بصعوبة إبقاء النادي الإيطالي على المهاجم الإسباني ألفارو موراتا في الصيف المقبل، خاصة في ظل رغبة ريال مدريد في استعادة خدماته.

موراتا انتقل إلى يوفنتوس بعقد يحتوي شرطا يتيح لريال مدريد استعادته مقابل 30 مليون يورو.. وبحسب التقارير الإيطالية والإسبانية النادي الملكي حسم أمره وطلب عودة المهاجم صاحب الـ23 عاما.

وقال مدير يوفنتوس عبر كالتشيو ميركاتو: "بالطبع نرغب في الإبقاء على موراتا".

ثم استدرك "لكن للأسف الأمر معقد. اللاعب تألق ولفت نظر ريال مدريد من جديد".

وذكرت كالتشيو ميركاتو بعد تقرير من صحيفة ماركا الإسبانية بالمعنى نفسه أن ريال مدريد قرر استعادة المهاجم المتميز حتى ينضم لخط المقدمة مع كريم بنزيمة وخيسي رودريجز.

موراتا لعب مع يوفنتوس 61 مباراة وسجل 15 هدفا.

المثير أن ريال مدريد قد يستعيد موراتا أيضا لسبب أخر هو بيعه. خاصة وقد ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن أندية مانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال مستعدون لدفع 50 مليون يورو في خدماته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل