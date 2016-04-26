ريال مدريد يسعى لاستعادة موراتا.. وربما يبيعه مجددا

أقر جيوسيبي ماروتا المدير العام ليوفنتوس بصعوبة إبقاء النادي الإيطالي على المهاجم الإسباني ألفارو موراتا في الصيف المقبل، خاصة في ظل رغبة ريال مدريد في استعادة خدماته.

موراتا انتقل إلى يوفنتوس بعقد يحتوي شرطا يتيح لريال مدريد استعادته مقابل 30 مليون يورو.. وبحسب التقارير الإيطالية والإسبانية النادي الملكي حسم أمره وطلب عودة المهاجم صاحب الـ23 عاما.

وقال مدير يوفنتوس عبر شبكة كالتشيو ميركاتو: "بالطبع نرغب في الإبقاء على موراتا".

ثم استدرك "لكن للأسف الأمر معقد. اللاعب تألق ولفت نظر ريال مدريد من جديد".

وذكرت كالتشيو ميركاتو بعد تقرير من صحيفة ماركا الإسبانية بالمعنى نفسه أن ريال مدريد قرر استعادة المهاجم المتميز حتى ينضم لخط المقدمة مع كريم بنزيمة وخيسي رودريجز.

موراتا لعب مع يوفنتوس 61 مباراة وسجل 15 هدفا.

المثير أن ريال مدريد قد يستعيد موراتا أيضا لسبب أخر هو بيعه. خاصة وقد ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن أندية مانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال مستعدون لدفع 50 مليون يورو في خدماته.