ضربة لتوتنام.. ديلي ألي قد يغيب لنهاية الموسم بسبب السلوك العنيف

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تهمة السلوك العنيف لديلي ألي لاعب توتنام وذلك بعد لكمه لكلاوديو ياكوب لاعب وست بروميتش ألبيون في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالدوري.

وكانت لقطات الفيديو قد أظهرت لاعب توتنام الشاب وهو يلكم متوسط ميدان وست بروم في المباراة التي انتهت بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة الـ35، ومنحه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حتى يوم الأربعاء في السادسة مساء للرد على الاتهام.

وكان ديلي ألي قد اختير كأفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي عن موسم 2015-2016، ومن المتوقع أن يواجه عقوبة إيقاف تصل لـ3 مباريات.

ويتبقى لتوتنام بالدوري 3 مباريات، وإيقاف ألي يعني غيابه عما تبقى من مباريات توتنام بالمسابقة، كما أن مدربه ماوريسيو بوكيتينو قد دافع عنه مشيرا إلى أن تصرفه جاء بسبب استفزاز الخصم له.

الجدير بالذكر أن حكم المباراة مايك جونز لم يشاهد الحادثة بين اللاعبين، لكن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم راجع لقطات الفيديو واتهم اللاعب بالعنف وسوء السلوك.

ويحتل توتنام المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق سبع نقاط عن ليستر سيتي المتصدر.