وزير التموين: توقيع 6 عقود مع 4 شركات عالمية لإقامة سلاسل غذائية بالمحافظات

أوضح الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة حققت عددًا كبيرًا من الإنجازات خلال الفترة الماضية، مشيرا إلي أنهم اليوم يحتفلون بتوقيع بروتوكول لإقامة سلاسل تجارية في مناطق ومراكز لوجستية.

وأضاف «حنفى»، في مؤتمر صحفي عقب توقيع بروتوكول لإقامة سلاسل تجارية، أنه تم توقيع 6 عقود مع 4 شركات عالمية لإقامة سلاسل غذائية بعدد من محافظات الجمهورية، موضحا أنهم يبذلون ما في وسعهم لمحرابة الغلاء وتوفير عمل للشباب والقضاء علي البطالة.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إقامة هذه السلاسل التجارية يأتي في إطار المرحلة الأولي للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بقطاع التجارة الداخلية.

وأشار إلي أن المجتمع أصبح يعاني بشكل كبير من البطالة، وبالفعل أصبحت أزمة كبيرة، لذلك يسعى إلي حلها من خلال مشاريع تقدم للشباب، موضحا أنهم وفروا فرصة عمل نحو 110 آلاف، مضيفا أن هناك أكثر من 16 سلسلة تجارية كبرى ومنطقة لوجستية في عدد كبير من المحافظات في الوجهين القبلي والبحري، لتخدم محافظات كثيرة.