الشرطة البريطانية: نواصل التحقيقات بشأن وفاة الشاب المصري شريف عادل ميخائيل

ذكرت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن حريقا اندلع في منطقة ساوث هول في لندن تسبب في وفاة شاب مصري يدعى شريف عادل حبيب ميخائيل، مشيرة إلى مواصلة التحقيقات بشأن الحادثة.

وقالت متحدثة باسم شرطة العاصمة البريطانية لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط إن قوات الشرطة تحقق في “حريق مميت” اندلع بالقرب من “أيلنج” بغرب العاصمة، مشيرة إلى أنه تم استدعاء الشرطة الساعة الواحدة يوم أمس الاثنين بعد تلقي تقارير عن اندلاع حريق في مبنى سكني في “كرانليج جاردينز” بمنطقة “ساوث هول”.

وتوجهت الشرطة وسيارات الحريق والاسعاف إلى المكان، حيث تم العثور على شاب (21 عاما) مصابا بحروق تم نقله إلى أحد الإخصائيين في مستشفى في منطقة “ساسكس” حيث تم إعلان وفاته هناك.. فيما أكدت عدم وجو إصابات أخرى إثر الحريق.

وبدأت الشرطة تحقيقا في الواقعة وفي الظروف التي اندلع فيها الحريق، مناشدة من يمتلك أي معلومات التقدم ومساعدة الشرطة.

وفي السياق نفسه، أفرجت قوات الشرطة عن شاب ، حتى منتصف يونيو القادم، كانت قد اعتقلته للاشتباه في تسببه عمدا في الحريق، وفي انتظار مزيد من التحقيقات.

أ ش أ