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أمير سعودى يكشف عن خطط لاستقبال السياح

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أمير سعودى يكشف عن خطط لاستقبال السياح أمير سعودى يكشف عن خطط لاستقبال السياح
تبدأ قريبا إصدار تأشيرات دخول انتقائية للسياح لاستقبال عشرات ألاف من الأجانب سنويا، وذلك فى إطار خطة إصلاح وطنية شاملة.

لا يصدر البلد المحافظ دينيا حاليا تأشيرات دخول سياحية، غير أنها جربت برنامجا بين 2006 و 2010 لاستقبال نحو 25 ألف سائح سنويا ليروا المواقع الأثرية للمملكة ومناطقها الصحراوية الشاسعة وساحلها ووديانها وبراكينها وجبالها.

وفى مقابلة مع أسوشيتد برس اليوم الثلاثاء، قال رئيس هيئة السياحة السعودية الأمير سلطان بن سلمان، إن تخفيف القيود على تأشيرات الدخول للزوار والأجانب الآخرين ستساعد فى استعراض تاريخ السعودية الغنى قبل الإسلام.

وأضاف أن تعزيز السياحة بين السعوديين سيساعد فى استكشاف تراث البلاد والمساعدة فى تعزيز الهوية الوطنية.
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