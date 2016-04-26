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إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في قنا

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إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في قنا إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في قنا

انهاء خصومة ثأرية بين عائلتين

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع القيادات الشعبية والتنفيذية ولجنة المصالحات، اليوم الثلاثاء، من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي “الفشانوة” و
> “الشعارين” بمركز قوص، بعد مقتل اثنين من العائلتين بسبب خلافات على أولوية المرور بالطريق.

تم الصلح بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، واللواء صلاح الدين حسان مدير الأمن وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الدين
> الإسلامي والمسيحي.

وتعود وقائع الأحداث إلى 8 فبراير من العام الماضي، عندما تلقى مدير أمن قنا مقتل المدعو “رمضان.ع.ع” من عائلة “الفشانوة”، واتهم كلا من “إسماعيل.م.أ” 35 سنة بائع دواجن، من عائلة “الشعارين” بسبب خلافات على أولوية المرور، وتم ضبط المتهم في الواقعة ثم تجددت الخصومة فى مارس الماضي مما أدى إلى مقتل المتهم. واتهم أهله أشخاص من عائلة “الفشانوة” بقتله فتم القبض على المتهمين.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع القيادات الشعبية والتنفيذية ولجنة المصالحات، في اقناع الطرفين بإنهاء الخصومة الثأرية، بدون تقديم “القودة”.

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