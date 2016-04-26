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تعرف الكفت؟! عملوا منه علاج..لاصقة من غشاء البيض لعلاج الجروح والقدم السكرى

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تعرف الكفت؟! عملوا منه علاج..لاصقة من غشاء البيض لعلاج الجروح والقدم السكرى تعرف الكفت؟! عملوا منه علاج..لاصقة من غشاء البيض لعلاج الجروح والقدم السكرى
كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من أوروبا عن أحدث الاستخدامات والتطبيقات العلاجية للغشاء المبطن لقشرة البيض وهو ما يعرف شعبيًا باسم "الكُفت"، والذى يفصل بين بياض البيضة والقشرة الخارجية، وتكمن وظيفته الرئيسية فى حماية البيضة من الميكروبات.

وأشار التقرير الذى نشر مؤخرًا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية إلى أن الغشاء المبطن لقشرة البيض يتمتع بخواص علاجية رائعة تساهم فى الاستشفاء من الالتهابات، وتمكن الباحثون مؤخرًا من تطوير لاصقة طبية باستخدام هذا الغشاء المذهل لعلاج الجروح المزمنة (التى تستمر أكثر من 6 أسابيع).

وأوضح الباحثون أن اللاصقة الجديدة (التى ما زالت فى طور التجارب) تساهم فى تسريع علاج الجروح وذلك عن طريق إمداد الجلد بالبروتينات التى يحتاجها، وهى تتميز بسعرها الزهيد، كما أنه من المتوقع أن تساهم اللاصقة فى علاج الجروح التى يصعب علاجها بالأدوية وأيضًا الجروح التى تصيب مرضى السكر ومن أبرزها:القدم السكرى.

ومن المنتظر أن يخضع حوالى 40 مريضًا بقرح الساق للتجارب الإكلينيكية الخاصة باللاصقة الجديدة، وحال نجاحها فإنه من المنتظر طرحها رسميًا فى المملكة المتحدة بواسطة هيئة الخدمات الصحية البريطانية فى عام 2018.


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