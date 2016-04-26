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بشار الجعفرى: وفد الحكومة يغادر جنيف غدا والمبعوث الأممى يتفهم موقفنا

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بشار الجعفرى: وفد الحكومة يغادر جنيف غدا والمبعوث الأممى يتفهم موقفنا بشار الجعفرى: وفد الحكومة يغادر جنيف غدا والمبعوث الأممى يتفهم موقفنا

> أعلن بشار الجعفرى، رئيس وفد السورية، أن وفد الحكومة سوف يغادر جنيف غدا الأربعاء، وذلك وفقا للجدول المتفق عليه مع الأمم المتحدة مسبقا.

وقال الجعفرى - فى مؤتمر صحفى عقده فى جنيف بعد اجتماع مع مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستافان دى ميستورا فى إطار مباحثات جنيف اليوم الثلاثاء - إن اجتماع اليوم مع دى ميستورا كان الأخير فى هذه الجولة الثالثة للمباحثات، وأن وفد الحكومة وعلى مدار الجولة انخرط فى المباحثات بمسؤولية وموضوعية لأجل كل ما يخدم سوريا والشعب السوري.

وأضاف أن الوفد أجاب اليوم عن كافة الأسئلة التى كان الفريق الأممى قد قدمها إليهم، وجميعها تناولت موضوعات هامة.

وأشار إلى أن الوفد الحكومى من جانبه أثار مجددا العديد من النقاط وخاصة مايتعلق بالإرهاب، لافتا إلى أن الوفد لاحظ تفهما من دى ميستورا وفريقه بشأن قلق الحكومة السورية من محاولات الدول الراعية للإرهاب والتنظيمات التابعة لها لإفشال الحل السياسى والقيام بأعمال إرهابية لقتل الأبرياء.
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مصر 365

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