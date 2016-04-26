أعضاء جمعية “الأسكان التعاوني” ينهون محاصرة ديوان عام المحافظة بالغردقة

أنهى الآلاف من أعضاء جمعية البحر الأحمر للأسكان التعاوني، محاصرتهم لمبنى ديوان عام المحافظة بمدينة الغردقة، وذلك عقب المفاوضات التي تمت بين رئيس الجمعية، ومسؤولي محافظة البحر الأحمر، بسرعة إنهاء إجراءات تخصيص الأراض لأعضاء الجمعية والمتوقفة منذ 3 سنوات.

وأكد طارق دندراوي أمين صندوق جمعية الأسكان أنه تمت الموافقة على قرار التخصيص ل 2500 عضو في المرحلة الأولى، والبدء في فحص أوراق المرحلة الثانية لباقي الأعضاء وأصدار قرار التخصيص، فور إنتهاء الفحص لأوراق الأعضاء المستحقين.

كان مسؤولو الجمعية قد أتهموا موظفي وقيادات إدارة التعاون بالمحافظة بأنهم وراء تعطيل قرارات التخصيص لأعضاء الجمعية، وأن جميع مستندات الجمعية قانونية وسليمة، وأن مديرة الإدارة تقف ضد تخصيص أرض للجمعية لوجود خلافات بينها وبين مجلس إدارة الجمعية وعدم تلبيه مجلس إدارة الجمعية لمطالبها غير القانونية.

وتواجد العشرات من قيادات مديرية أمن البحر الأحمر والأمن العام، بالقرب من مبنى المحافظة لحمايته ومنع أي اقتحام له دون أي تدخل لمنع المحتجين من التظاهر والهتاف.

وأكدت مصادر بديوان عام المحافظة أنه يجري فحص أوراق أعضاء الجمعية، لبيان المستحقين من عدمه، وأنه سيتم التخصيص فور التاكد من صحة الأوراق المقدمة من الجمعية.

يذكر أن محافظة البحر الأحمر قد خصصت نحو 5 مليون متر للعشرات من جمعيات الأسكان بمعدل نحو 150 متر للعضو.