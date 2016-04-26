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القنصلية المصرية العامة في لندن تتابع حادث مقتل المواطن عادل حبيب

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القنصلية المصرية العامة في لندن تتابع حادث مقتل المواطن عادل حبيب القنصلية المصرية العامة في لندن تتابع حادث مقتل المواطن عادل حبيب

أرشيفية

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن القنصلية المصرية العامة في لندن تتابع علي مدار الساعة حادث مقتل المواطن المصري شريف عادل حبيب، حيث أُخطرت اليوم من جانب راعي الكنيسة المصرية في لندن بالعثور علي جثة المواطن داخل سيارة محترقة في جراج سيارات بضاحية South Hall ، وقد قام القنصل العام علي الفور بالاتصال بوالد المواطن وتوجها سويا إلي المستشفي التي يتواجد بها، حيث تبين أنه توفي فور وصوله المستشفي، كما قدم القنصل العام واجب العزاء لأسرة المواطن القتيل، طالبا التعرف علي المزيد من التفاصيل حول الحادث.

ويقوم القنصل العام المصري في لندن السفير علاء يوسف بمتابعة التحقيقات التي تجريها الشرطة البريطانية، بهدف التعرف علي أسباب الحادث، وتقديم كافة سبل العون والمساعدة لأسرة المواطن، وسوف يتم الإعلان عن المزيد من تفاصيل الحادث فور الحصول علي أية معلومات إضافية.

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