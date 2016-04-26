برنامج تناول التمر أثناء الحمل..

لا أحد يغفل عن فائدة التمر للحامل والنفساء ولكل مراحل حياة المرأة لما فيه من فوائد غذائية عالية لا تقارن بأي غذاء آخر، وقد ورد ذكره في القرآن، حيث قال تعالى في كتابه العزيز" وهزي إليك بجذع نخلة تساقط عليك رطباً جنياً" والمعنى هنا أن التمر عظيم الفائدة للحامل والنفساء، ولكن كيف يكون البرنامج الغذائي للحامل خاصة أن كل شيء يزيد عن ضده له أخطاره؟

الدكتورة شيماء حمودة " صيدلة جامعة الأزهر بغزة" أشارت إلى عدة ملاحظات حول تناول التمر بالنسبة للحامل حتى لا تصاب بزيادة الوزن وأضرار أخرى:



• الفائدة الكبرى للأشخاص العاديين تكون بتناول التمر بعدد فردي ما بين الفجر وحتى طلوع الشمس.

• بالنسبة للحامل في الأشهر الأخيرة يفضل أن تتناول التمر في الصباح وحتى ما بعد شروق الشمس بقليل لأن ذلك لا يزيد وزنها.

• لا يفضل زيادة تناول حبات التمر في ساعات المساء لأنها تسبب زيادة الوزن للحامل.



• في الأسبوع الأخير من الحمل تتناول الحامل عدداً فردياً من حبات التمر صباحاً تزيده ربما إلى 11 حبة دون أي خطر.

• في المساء تتناول عدداً فردياً من 3_5 حبات من التمر.

• التمر يفيد الحامل في أسبوعها الأخير لتسهيل الولادة.



• زيادة وزن الحامل بشكل كبير أثناء الشهر الأخير يؤدي إلى صعوبات في الولادة قد تصل إلى إجراء العملية القيصرية.

• يحتوي التمر على مركب هام يعادل ما يفرزه الجسم في الصباح وبالتالي لا يشكل أي أعراض جانبية وعلى ذلك يفضل تناول التمر بكثرة في الصباح وليس المساء حتى يصير مفعوله مع طبيعة الجسم.

• لا يؤدي التمر في الأشهر الأولى من الحمل إلى الإجهاض حسبما يشاع .



• يزيد التمر من انقباضات الرحم مما يسهل الولادة.

• بعد الولادة يساعد التمر على عودة الرحم لوضعه الطبيعي.

• يحمي التمر الحامل من ارتفاع ضغط الدم الذي يؤدي لتسمم الحمل لو تزامن مع أعراض أخرى.



• الألياف الموجودة في التمر تساعد على التخلص من الإمساك الذي يزيد مع تقدم شهور الحمل.