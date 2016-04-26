ما تحتاجينه بعد الولادة!

كما تحضرين مستلزمات مولودك التي قد تبدأين بها منذ علمك بخبر الحمل، أنت بحاجة أيضاً لأن تتذكري نفسك، فهناك الكثير من المستلزمات ستشعرين بالحاجة الماسة إليها.

لرشاقتك

ينصحك الدكتور عبد الحميد السبيلى، استشاري أمراض النساء والتوليد، بشراء:

* جهاز رياضي لممارسة تمرينات بسيطة قصيرة تتناسب وجسمك.



مستلزماتك

* أطقم واسعة؛ حتى لا تبرزي كافة عيوب قوامك خاصة منطقة البطن والأرداف.

* اختاري الملابس المخططة طولياً؛ حتى تعطيك إحساساً بالنحافة، وابتعدي عن الأقمشة المطبعة برسومات دائرية؛ حتى لا تصبحي أشبه بالكرة.

* اشتري الملابس ذات اللون الموحد والنقوش البسيطة للغاية. وابتعدي عن نقشة النمر.

* قومي بشراء بنطلونين واسعين، وابتعدي مؤقتاً عن البنطلونات الـskinny لأنها تلفت الانتباه نحو المناطق الممتلئة خاصة الأرداف.

* لا تشتري ملابسك من قماش الفيزون اللامع، فهو يبرز عيوب الجسد، وضعي اللمعة في إكسسواراتك فقط.

* اشتري حذاءين ذوي كعب عالٍ؛ فهذا يجعل قوامك ممشوقاً، وطلتك أكثر جاذبية.

* ابتعدي عن الحقائب الصغيرة ذات الشكل الرقيق.

لجمالك

1- شامبو خاص بزيادة كثافة الشعر، يحتوى على بروتين، بدون بلسم.

2 - اشتري بلسماً خاصاً بالشعر الضعيف، وضعيه على أطراف شعرك.

3- احرصي على شراء أوميجا 3؛ فهو يعزز نمو الشعر.

4- اشتري زيتاً مغذياً للشعر مثل زيت الزيتون، أو زيت جوز الهند، لتدليك فروة رأسك به.

5- اشتري قفازات طبية وبعض الزيوت كالزنك والسليكا؛ لتدليك بشرتك؛ ما يساعد على إنتاج الكولاجين سى وإى.

* قومي بشراء صابون خالٍ من الصودا؛ لتجنب جفاف الجلد.

* احرصي على شراء ملابس قطنية واسعة.