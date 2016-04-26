4 فواكه سحرية لتخسيس الكرش.. أبرزها التوت

1-التوت

2-الكمثرى

3-البرتقال

تتميز الفواكه بأنها منخفضة فى السعرات الحرارية بشكل طبيعى وغنية بالسكر الطبيعى، ومن الناحية الغذائية والصحية فهى لا تقدر بثمن، لأنها توفر مجموعة من الفيتامينات والمعادن.>وفى هذا السياق، كشف الموقع الإخبارى الأمريكى “Fox News”، أن هناك 4 فواكه سحرية تساعد على تخسيس الكرش بسهولة، وتشمل:>التوت غنى جدًا بالألياف ويحتوى على العناصر الغذائية الأساسية بما فى ذلك فيتامين C والمنجنيز، وفيتامين K والمنجنيز، التى تساعد على حرق الدهون من خلال زيادة التمثيل الغذائي، فى حين أن الألياف تساعد على إبطاء عملية الهضم، وتعزز الشعور بالشبع لمدة أطول.>تعتبر الكمثرى ملين طبيعى لأنها غنية بالألياف، حيث تحتوى كمثرى متوسطة الحجم على 6 جرامات من الألياف و100 سعر حرارى، كما أنها مصدر كبير لفيتامين C، ويمكن أن تساعد فى الحفاظ على الكولسترول فى مستوياته الطبيعية.>أوضح الباحثون أن برتقالة فى اليوم يمكن أن تغنيك عن زيارة الطبيب، حيث إن ثمرة واحدة من البرتقال تحتوى على أكثر من 90٪ من فيتامين (C) من احتياجات الجسم له.

وأشار الباحثون إلى أن فيتامين C مهم للحفاظ على الكولاجين المكون الهيكلى المهم من النسيج الضام الذى يعزز صحة العظام والجلد، كما أن البرتقال يحتوى على 87٪ من المياه، ما يجعلها ثمرة مرطبة بشكل لا يصدق، ويساعد على زيادة الطاقة الطبيعية.

4-المانجو

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