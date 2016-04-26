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جنرال أمريكى: تراجع عدد المقاتلين الأجانب الذين يدخلون العراق وسوريا

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جنرال أمريكى: تراجع عدد المقاتلين الأجانب الذين يدخلون العراق وسوريا جنرال أمريكى: تراجع عدد المقاتلين الأجانب الذين يدخلون العراق وسوريا
أعلن جنرال فى الجيش الأمريكى الثلاثاء أن عدد المقاتلين الأجانب الذين دخلوا العراق وسوريا انخفض بشكل كبير خلال العام الماضى.

وصرح الجنرال بيتر جريستين لصحفيى البنتاجون أنه عندما وصل إلى بغداد العام الماضى كان ما بين 1500 وألفى مقاتل أجنبى ينضمون إلى تنظيم داعش كل شهر، "ولكن الأن نحن نقاتل هذا العدو منذ عام وتقديراتنا تشير إلى انخفاض العدد إلى 200 شهريا، ونشهد فى الحقيقة ارتفاعا فى أعداد المنشقين عن هؤلاء المقاتلين".
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