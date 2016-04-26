روسيا وبريطانيا تدعوان لجبهة دولية موحدة لمكافحة داعش

>دعا أعضاء من لجنة الدفاع فى البرلمانين الروسى والبريطانى فى اجتماع يُعقد للمرة الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى خلق جبهة موحدة لمكافحة مسلحى "داعش"، ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، عن بيان صحفى نشرته لجنة مجلس الدوما عقب الاجتماع، أن "الجانبين أشارا إلى ضرورة خلق جبهة دولية موحدة لمكافحة تنظيم داعش المحظور فى روسيا".

وأضاف البيان "أن البرلمانيين الروس ناقشوا مع نظرائهم البريطانيين القضايا الرئيسية على جدول الأعمال ومنها الوضع فى سوريا وأوكرانيا. وأعرب الوفد البريطانى عن اهتمامه بأنشطة روسيا المعززة فى القطب الشمالي".

وخلال المناقشة، أشار البرلمانيون الروس إلى الطبيعة المعقدة للمرحلة الحالية من العلاقات الثنائية "مع إيلاء اهتمام كبير لشرح النهج الروسى تجاه حل القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الدولي، الذى يعد -كما اعترف الزملاء البريطانيون- غير منتج بدون مشاركة روسيا.

ولفت البيان إلى أنه من بين القضايا التى تم مناقشتها خلال الاجتماع كان دور ومكانة الهيئات التشريعية فى البلدين فى الشئون العسكرية المحلية والمساهمة المحتملة من جانب البرلمانات الوطنية لإصلاح العلاقات بين موسكو ولندن.. مضيفا أن "الجانبين يدركان ضرورة تطوير أشكال جديدة من الحوار بين برلمانى البلدين وإطلاق التعاون البرلمانى المنتظم".

ومثل أعضاء لجنة الدفاع فى البرلمان الروسى (الدوما) برئاسة الأميرال فلاديمير كومويدوف، فيما ترأس وفد المملكة المتحدة جون ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ سبيلر النائب العمالى ووزير الدفاع البريطانى السابق.

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