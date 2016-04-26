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أخبار فلسطين اليوم.. أبو مازن يهنئ السيسي بعيد تحرير سيناء

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أخبار فلسطين اليوم.. أبو مازن يهنئ السيسي بعيد تحرير سيناء أخبار فلسطين اليوم.. أبو مازن يهنئ السيسي بعيد تحرير سيناء
ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس الرئيس عبد الفتاح بالذكرى الرابعة والثلاثين لتحرير سيناء.

وأشاد عباس فى برقيته بالتضحيات المشهودة التى قدمها جيش وشعبها العظيم فى سبيل استعادة أرضه وترابه، ودفاعا عن قضايا أمتنا العادلة، وفى الطليعة منها القضية الفلسطينية، التى ضحى من أجلها وكان بمثابة الشقيق الحقيقى لشعبنا، والداعم له بكل السبل فى مختلف مراحل نضاله، من أجل إنهاء الاحتلال لبلادنا، وإقامة دولتنا المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف".

ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، الحرم الإبراهيمى أمام المصلين المسلمين، وقررت فتحه أمام اليهود فقط الذين يتوقع وصول الآلاف منهم إلى الخليل للمشاركة فى احتفالات "عيد الفصح" اليهودى، والتى ستطلق خلالها قيادة المستوطنين واليمين اليهودى المتطرف فى حدث استفزازى، ما تسميه الاحتفال بالانتصار فى حرب "الأيام الستة" عام 1967.

وقالت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية إن ذلك يأتى ذلك فى ظل التوتر الذى يسود الخليل ومدينة القدس الشرقية المحتلة على خلفية دخول اليهود الى الحرمين، القدسى والإبراهيمى.

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مصر 365

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