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فرنسا ترحب باستعادة القوات اليمنية لمدينة "المكلا"من قبضة تنظيم القاعدة

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فرنسا ترحب باستعادة القوات اليمنية لمدينة "المكلا"من قبضة تنظيم القاعدة فرنسا ترحب باستعادة القوات اليمنية لمدينة "المكلا"من قبضة تنظيم القاعدة

>رحبت فرنسا باستعادة القوات الحكومية اليمنية لمدينة "المكلا" التى كان يسيطر عليها تنظيم "القاعدة" وذلك بعد الهجوم الذى شنته فى الإقليم الشرقى لحضرموت.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، رومان نادال، فى تصريح أدلى به اليوم الثلاثاء، أن تلك العملية التى هدفت إلى وقف انتشار الاٍرهاب فى المنطقة تمثل نجاحا للسلطات الشرعية اليمنية فى التاكيد على سيادتها على أراضيها.

وأضاف نادال أن بلاده تشدد على أهمية التسوية السياسية للأزمة اليمنية وتجدد دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة فى المحادثات الجارية فى الكويت.

وكان مقاتلو تنظيم قاعدة الجهاد فى جزيرة العرب هاجموا المكلا فى الثانى من أبريل 2015 وسيطروا على أحيائها الرئيسية فى أقل من 24 ساعة، وتتزامن العملية العسكرية للتصدى للإرهابيين مع محادثات سلام فى الكويت يجريها منذ الخميس ممثلون للحكومة اليمنية والحوثيون.
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