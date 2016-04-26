رئيسة كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية تستكمل إعداداتها لاختبار نووي خامس

قالت رئيسة كوريا الجنوبية، باك جون هيه، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية استكملت تقريبا تحضيراتها لاختبار نووي خامس، وإنها وضعت صاروخا جديدا متوسط المدى في حالة استعداد لإطلاق وشيك.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية، أن كوريا الشمالية أكدت أنها تمكنت بنجاح من إجراء تجارب لصواريخ باليستية تنطلق من غواصة، استمرارًا لاختبارات أسلحتها في الوقت الذي تتواصل المناورات العسكرية المشتركة لكوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة.

ويقول مسئولون في سول إنهم لا يمكنهم التأكيد ما إذا كانت تجارب الإطلاق التي أجريت السبت ناجحة.

وخلال لقائها مع صحفيين كبار قالت باك جون هاى رئيسة كوريا الجنوبية إن بلادها تعتقد أن كوريا الشمالية يمكن أن تجري اختبارات نووية في أي وقت تقرره.

وكانت كوريا الشمالية أجرت اختبارا نوويا رابعا في يناير الماضي وأطلقت صاروخا طويل المدى في فبراير، وكانت تحدت تكرارا العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة.

وقالت بارك اليوم الثلاثاء إن مزيدا من الاستفزاز الذي تمارسه كوريا السمالية سيعجل بسقوطها ، وفقا لما أصدره مكتبها.

أ ش أ