التشكيل - عودة باسم مرسي.. وعادل جمعة يعوض حمادة طلبة

استقر أليكس ماكليش المدير الفني للزمالك على التشكيل الذي سوف يواجه به حرس الحدود يوم الثلاثاء في الدوري المصري.

ويستضيف الزمالك منافسه حرس الحدود في ملعب بتروسبورت في إطار الجولة 25 من الدوري.

وشهد التشكيل عودة باسم مرسي للمشاركة في المباريات بعد انتهاء أزمته مع عبد الحليم علي مدير الكرة.

هذا بالإضافة لكونها أول مشاركة أساسية له مع الزمالك تحت قيادة ماكليش.

كما يحرس مرمى الزمالك محمود عبد الرحيم "جنش" في ظل غياب أحمد الشناوي للإصابة، ويشارك محمد عادل جمعة بدلا من حمادة طلبة.

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

في الدفاع: محمد عادل جمعة- محمد كوفي- علي جبر- حازم إمام

في الوسط: طارق حامد- معروف يوسف- محمود عبد المنعم "كهربا- أحمد توفيق- أحمد حمودي

في الهجوم: باسم مرسي