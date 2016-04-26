أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

التشكيل - عودة باسم مرسي.. وعادل جمعة يعوض حمادة طلبة

Google+ Print
التشكيل - عودة باسم مرسي.. وعادل جمعة يعوض حمادة طلبة التشكيل - عودة باسم مرسي.. وعادل جمعة يعوض حمادة طلبة

استقر أليكس ماكليش المدير الفني للزمالك على التشكيل الذي سوف يواجه به حرس الحدود يوم الثلاثاء في الدوري المصري.

ويستضيف الزمالك منافسه حرس الحدود في ملعب بتروسبورت في إطار الجولة 25 من الدوري.

وشهد التشكيل عودة باسم مرسي للمشاركة في المباريات بعد انتهاء أزمته مع عبد الحليم علي مدير الكرة.

هذا بالإضافة لكونها أول مشاركة أساسية له مع الزمالك تحت قيادة ماكليش.

كما يحرس مرمى الزمالك محمود عبد الرحيم "جنش" في ظل غياب أحمد الشناوي للإصابة، ويشارك محمد عادل جمعة بدلا من حمادة طلبة.

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

في الدفاع: محمد عادل جمعة- محمد كوفي- علي جبر- حازم إمام

في الوسط: طارق حامد- معروف يوسف- محمود عبد المنعم "كهربا- أحمد توفيق- أحمد حمودي

في الهجوم: باسم مرسي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع