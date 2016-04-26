وقفة احتجاجية أمام «نقابة الصحفيين» احتجاجًا على الانتهاكات الصادره بحق الصحفيين

نظم عدد من الصحفيين، منذ قليل، وقفة احتجاجية امام نقابة الصحفيين، ااحتجاجا على انتهاكات الصادره من جانب قوات الأمن، بحق للصحفيين الميدانيين، خلال تغطيتهم لتظاهرات الأمس، وإلقاء القبض على 47 صحفي، مازال منهم قيد الاحتجاز حتى الآن.

> وردد الصحفيون المشاركون في الوقفة هتافات كان ابرزها : “ياحرية فينك فينك حبس الصحفي بينا وبينك”و “اكتب على حيطة الزنزانة حبس الصحفي عار وخيانة”،وهتافات اخرى معادية للداخلية.

> كما رافعو لافتات كتب عليها أسماء الصحفيين المحبوسين، في قضايا تتعلق بعملهم وقضايا نشر.

> وأكدت نقابة الصحفيين في بيان لها اليوم، أنها لن تتهاون في الدفاع عن صحفييها، الذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم، خلال أداء مهام عملهم، مؤكدة أنها قلعة الحريات.

المراسل عمر جمال