وزير الري: أعمال بناء سد النهضة مازالت مستمرة ومصر مازالت تعمل على التفاوض

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إنه انطلقت اليوم الدورة الرابعة المؤتمر الإقليمي الإفريقي للري والصرف في أسوان، مشيرا إلي أن عددا كبيرا من الدول شاركت في المؤتمر اليوم.

وأضاف «عبد العاطي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «غرفة الأخبار» المذاع على قناة «سي بي سي أكسترا»، أن المؤتمر متعلق بالتنمية المستدامة للأرض والمياه والزراعة والطاقة والتغيرات المناخية والمشاريع التنموية.

وأشار وزير الري والموارد المائية، إلي أن زيارته الأخيرة للسودان نوع من الوفاء بالعهد، وهي زيارة غير رسمية، وتناقش مع المسئولين هناك العديد من الملفات ومنها سد النهضة، موضحا أن ملف سد النهضة لم يخص وزارة الري فقط ولكن الدولة المصرية بشكل عام.

وأوضح أن أعمال بناء السد مازالت مستمرة، وهناك دراسات تؤكد عدم تأثر مصر بالسد، مؤكدًا أن مصر لن ترفض اي تنمية لأي بلد، ولكن الدولة مازالت تعمل علي الملف.